Популярний додаток Telegram завантажили в усьому світі понад 1 млрд разів. Про це повідомляє портал TechCrunch, посилаючись на дані Sensor Tower.

Месенджер був запущений в кінці 2013 року. У «елітний клуб» тих, хто перевищив позначку в мільярд, він вступив 27 серпня.

Як повідомляється, найбільша частка завантажень додатка (22%) припадає на Індію. За нею йдуть Росія та Індонезія (10% і 8% відповідно).

Telegram став 15 додатком, яке завантажили понад 1 млрд разів. У списку також присутні WhatsApp, Instagram, Snapchat, Spotify, Netflix і інші додатки.

У січні 2021 року Telegram був визнаний самим викачуваним неігрових додатком в світі. Тоді за місяць месенджер завантажили понад 63 млн разів. Цей показник майже в чотири рази перевищує торішні показники за аналогічний період.

Також стало відомо, що Telegram став другим за скачуваннями додатком в США.

Раніше творець Telegram Павло Дуров розповів про плани компанії на майбутнє – за його словами, підтримка такого великого проекту вимагає великих витрат, тому з наступного року в месенджері з’являться платні функції.