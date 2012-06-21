Єдина дочка імператора Японії Нарухіто, принцеса Айко, сьогодні, першого грудня, відзначає свій 19-ий день народження. Управління імператорського двору з цієї нагоди опублікувало офіційні фотографії іменинниці.

На знімках принцеса Айко, одягнена в блузку з великим бантом, строгі брюки і елегантні човники, прогулюється з собакою територіїєю Палацу Асакаси, насолоджуючись червоними осіннім листям. Принцеса Аїко згідно із законом не має права успадковувати престол, оскільки претендувати на нього може тільки чоловік.

Батько принцеси – імператор Нарухіто – зійшов на Хризантемовий трон у травні 2019 року, після того, як його батько, почесний імператор Акіхіто, добровільно зрікся престолу і пішов на спочинок через похилий вік.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»

