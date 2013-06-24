Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина Анналеною Бербок, яка прибула з візитом у нашу країну. Глава держави подякував Німеччині за вагому підтримку України, зокрема військову та фінансову. Окремо було відзначено новий пакет оборонної допомоги від ФРН та істотний внесок у посилення ППО України.

«Дякую канцлеру Шольцу, його команді та всьому німецькому народові. Під час мого візиту до Німеччини ми відчували сильну підтримку з боку вашого суспільства», — наголосив він.

Володимир Зеленський позитивно оцінив те, що Анналена Бербок почала свій візит в Україну з відвідання одного з об’єктів енергетичної інфраструктури в Київській області. У цьому контексті було наголошено, що зміцнення стійкості енергетичної галузі — один із пріоритетів для нашої країни напередодні зимового періоду.

Президент докладно зупинився на нагальних потребах сил оборони України на полі бою. Окрему увагу було приділено подальшому зміцненню української ППО, зокрема для захисту півдня країни та зернового коридору. Президент відзначив важливість залучення додаткової допомоги від партнерів для посилення артилерії наших захисників, зокрема завдяки системам калібру 155 мм та ракетам великої дальності.

Відбувся обмін думками про європейську інтеграцію України та прогрес, якого досягла наша держава у виконанні рекомендацій Європейської комісії щодо статусу кандидата на вступ до ЄС.

Глава держави відзначив налаштованість України на тісну співпрацю з Німеччиною в підготовці до наступної міжнародної конференції з питань відновлення нашої країни, яка відбудеться в Берліні влітку 2024 року. «Важливо забезпечити максимально конкретні практичні результати конференції», — наголосив він.

«Німеччина — один з лідерів у постачанні військової допомоги нашій країні. Україна сподівається якнайшвидше отримати ракети Taurus. Важливо також максимально захистити українські міста й цивільну інфраструктуру. Розраховуємо на допомогу Німеччини у зміцненні системи ППО», — зазначив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з Анналеною Бербок.

Сторони обговорили співпрацю в енергетиці. Прем’єр-міністр наголосив, що відновлення енергосистеми України — одне із ключових завдань. Він подякував Німеччині за сприяння та започаткування проєкту вітрової електростанції в Чорнобильській зоні відчуження.

З Анналеною Бербок провів переговори і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет далекого радіусу дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити. За підсумками переговорів можу сказати, що опція надання цих ракет залишається відкритою, а процес ухвалення рішення всередині Німеччини просувається вперед», — заявив він.

Дмитро Кулеба висловив вдячність німецькій стороні за величезну оборонну підтримку, яку уряд ФРН надає Україні, зокрема у створенні повітряного щита та посилення танкової моці нашої армії. Він особливо відзначив ефективність німецьких систем «Гепард», які продемонстрували хороші результати в захисті українських міст і селищ від російського терору та врятували багато життів.

Міністр підкреслив, що на переговорах ішлося про додаткове посилення протиповітряної оборони України напередодні нового зимового сезону та ймовірних атак проти енергетичної системи з боку держави-терориста росії.

«Ми також детально обговорили участь Німеччини та німецьких компаній у першому Форумі оборонних індустрій, який відбудеться в Україні вже незабаром. Німецький уряд та оборонні компанії виявили великий інтерес до цього заходу й візьмуть у ньому активну участь», — підкреслив Дмитро Кулеба.

Міністри наголосили на домовленості працювати спільно заради повернення у Україну українських дітей, яких викрала росія. Дмитро Кулеба висловив особисту вдячність Анналені Бербок за її зусилля задля повернення українських дітей з російської неволі.

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