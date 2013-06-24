Попри повномасштабне вторгнення рф, програма «EU4Skills: кращі навички для України» продовжує створювати сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти. Зокрема, 700 тис. євро виділили на допомогу внутрішньо переміщеним особам, а на 350 тис. євро планують купити обладнання, матеріали для лабораторій і майстерень профтехів, які постраждали від бойових дій. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Нині маємо три ключові напрями допомоги, до яких залучаємо міжнародних партнерів: гуманітарний, освітній та «велика відбудова». Хтось допомагає переселенцям, хтось створює онлайн-контент та забезпечує учнів технікою для навчання, а хтось уже береться до відбудови зруйнованих профтехів. Кожен із напрямів є однаково важливим та потребує чимало ресурсів, як матеріальних, так і людських», – зазначає заступник Міністра освіти і науки Олександр Костюченко.

На базі дев`яти професійно-технічних закладів, що беруть участь у проекті «EU4Skills: модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні», облаштували гуртожитки та допомогли переселенцям із речами першої потреби. Зокрема, профтехам доставили 492 ліжка, 400 матраців та наматрацників, 680 подушок та ковдр, 1710 комплектів постільної білизни, 19 пральних машинок, 18 холодильників, 12 мікрохвильовок та 14 мультиварок.

«З початком неспровокованої війни росії проти України проект «EU4Skills» не втратив актуальності. Адже зважаючи на усі руйнації, які залишає після себе росія, невдовзі потреба у кваліфікованих робітничих кадрах стане дуже гострою. Тому Європейський Союз продовжуватиме докладати зусиль, аби модернізувати інфраструктуру системи професійно-технічної освіти та забезпечити її стабільний розвиток в довгостроковій перспективі», – прокоментував Фредерік Куне, керівник відділу співпраці Представництва ЄС в Україні.

У відносно безпечних регіонах реалізація проекту продовжується, як і раніше: проводиться, закупівля обладнання, спеціалізованої техніки, також планується реконструкція приміщень решти професійно-технічних закладів.

ДОВІДКА

Проект «EU4Skills: модернізація інфраструктури системи професійно-технічної освіти в Україні» є частиною Програми «EU4Skills: кращі навички для сучасної України» (Компонент 3) та спрямований на оновлення і модернізацію обладнання й інфраструктури закладів професійно-технічної освіти в Україні. Мета проекту ― створити сучасну інфраструктуру системи професійно-технічної освіти, яка сприятиме підвищенню її привабливості для молоді. Проект має закласти основу для ефективної освіти, яка відповідатиме потребам ринку праці, надасть учням навички, які необхідні роботодавцям. Від імені Німецького державного банку розвитку «KfW» проект реалізує Український фонд соціальних інвестицій.