Французька компанія представила своє бачення дороги майбутнього. Замість асфальту розробники пропонують використовувати сонячні батареї. Таким способом у Франції вже покрили перший кілометр дороги.
Фотоелектричні панелі мають високоміцне захисне покриття. Воно здатне витримати 18-тонну вантажівку.
Навіть найбільш завантажені траси освітлені сонцем протягом 70—90% дня. Тому така дорога може сама себе освітлювати.
Також, за словами розробників, згодом сонячні магістралі зможуть безконтактно заряджати електромобілі.
Серійний випуск панелей для доріг запланований у 2018 році. Вартість квадратного метра дороги становить 2000—2500 євро. Перші замовники — канадське місто Калгарі та американський штат Джорджія.