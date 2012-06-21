Підсумки апробації іспитової системи для держслужбовців оприлюднила Національна комісія зі стандартів державної мови, оголосивши про готовність до започаткування безпрецедентного іспиту загальнонаціонального рівня. Переважна частина учасників отримала понад 80% максимальної кількості балів, 673 особи набрали понад 90% і лише 1,5% — менше третини. Півтори сотні учасників спробували власні сили на всіх частинах іспиту («Культура мови», «Читання», «Письмо», «Мовлення») в умовах, максимально наближених до реальних, у приміщенні комісії. «Апробація дала змогу перевірити технічний аспект роботи системи: взаємодію екзаменаторів і претендентів у режимі реального часу, процедуру оцінювання. Електронна платформа для іспитування витримала шість циклів потужної DoS-атаки. Завдяки оперативному зверненню до кібервідділу СБУ вдалося заблокувати подальші спроби втручання. Комісія налагодила зворотний зв’язок з учасниками апробації через фейсбук-групу «Іспитовані» й спеціальну форму. Понад 2000 учасників залишили відгуки про іспит, зазначивши, що завдання були зрозумілими, а система працювала коректно», — додав член комісії Ілля Данилюк.
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