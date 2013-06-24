Нещодавно Мінцифра спільно з партнерами запустила онлайн-опитування для аналізу результатів діяльності українських стартапів під час війни та пошуку найбільш ефективних способів підтримки індустрії. Результати опитування оформили в дослідження «Три місяці на війні: голос українських стартапів» Воно сприятиме популяризації українських стартапів через міжнародні медіа, венчурні фонди та інших глобальних стейкхолдерів. П ро це повідомляє прес-офіс Міністерства.

«Навіть під час широкомасштабного вторгнення росії ІТ-ринок України продовжує працювати. Результати цього дослідження дозволять нам більш чітко розуміти вектор розвитку ІТ-галузі в умовах війни, а також визначити пріоритетні напрямки для побудови якіснішої взаємодії між владою, компаніями, міжнародними фондами та інвесторами», — наголосив заступник Міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

Компанії аналізували за такими важливими сферами: релокейт стартапів і команд, їхнє фінансове становище, вплив на розвиток галузі та ринку, отримання підтримки після початку війни, короткотермінові та довготермінові плани.

Основні результати проведеного аналізу стартап екосистеми:

Деякі українські стартапи переїхали, але переважна більшість залишили принаймні частину своєї діяльності або команди в Україні. Крім того, ті стартапи, які не переїхали, наразі не планують цього робити. Більш ніж половина продовжує свою діяльність виключно з України.

Щонайменше один із десяти нових співробітників був змушений залишити свою компанію від початку російського вторгнення. Однак не всі стартапи зазнали скорочення команди. Понад чотири з десяти стартапів не відчули жодних змін.

Дев'ять із десяти стартапів підтверджують, що їм потрібна фінансова підтримка для продовження діяльності та/або розширення.

Більшість опитаних зазначили, що очікують розширення своєї діяльності в короткотерміновій перспективі. Лише 4% стартапів вважають, що їхня діяльність може бути скорочена.

Загалом це дослідження показує, що попри війну, українські стартапи продемонстрували стійкість та продовжують вести свій бізнес.

Проєкт реалізується TechUkraine у партнерстві з Українським фондом стартапів, Міністерством цифрової трансформації, Emerging Europe, Tech Emerging Europe Advocates, Global Tech Ambassadors та TA Ventures.