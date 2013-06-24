Вони здобули дві срібні та бронзову медалі.

«Наша молодь розумна, талановита, прогресивна і свідома. Юні дослідники підготували цікаві проєкти і гідно представили Україну на міжнародному конкурсі. Пишаємося», – зазначила в.о. директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОВА Ольга Лозова.

«Срібло» здобула 17-річна криворожанка Анастасія Котюча. Дівчина підготувала короткометражний фільм «What is a forest for you?». Висвітлила проблему вирубки лісів. Записала інтерв’ю зі студентами, вченими, волонтерами. Анастасія – вихованка обласного відділення Малої академії наук України.

«Працювала над відео декілька місяців у період постійних відключень світла. Приємно здивована, що мій проєкт обрали одним із кращих», – розповіла дівчина.

Срібну нагороду отримав також 16-річний дослідник з Кам’янського Роман Овчаренко. Юнак вивчав обчислювальні процеси у комп’ютерах та розробив програму «Полігон логічних схем». З її допомогою можна наочно моделювати роботу пристроїв.

«Роман півроку працював над програмою. Проєкт дуже складний, але впорався він «на відмінно». Хлопець талановитий, з дитинства мріє стати IT-шником. Працюємо з ним ще з 6 класу», – поділилася вчителька інформатики Олена Бондаренко.

За розробку велосипедного браслета «бронзу» отримав дніпрянин Павло Гук.

«Пристрій зроблений у вигляді ручного годинника. Тільки замість стрілочок – лампочка. Коли людина підіймає руку – вона починає мерехтіти. Таким чином велосипедист зможе попередити водія, куди рухається і повертає. Це дозволить безпечно переміщатися у темряві», – сказала вчителька Павла Гука Світлана Зільберман.

Загалом у Міжнародному конкурсі комп'ютерних проєктів INFOMATRIX-2023 взяли участь понад 200 учасників з усього світу.