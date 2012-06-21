Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Напередодні Дня Святого Валентина черкаський донор Сергій Шмиголь закликав усіх охочих приєднатися до донорського руху та здати кров. Свою пропозицію він опублікував у мережі Фейсбук. Активіст звернувся до тих, хто здавав кров уже не раз, та запросив тих, хто дуже хотів би спробувати стати донором.
На заклик відгукнулося чимало громадян. 14 лютого з 9 до 11 години в Черкаському обласному центрі служби крові було велелюдно. Як повідомила прессекретар центру Юлія Фомічова, зареєструвалося понад 80 осіб, а прийшло набагато більше. Фахівці центру крові добре підготувалися до акції та зробили все, щоб кожен охочий міг зробити цю добру справу. Зараз у зв’язку з впровадженням новітнього обладнання процедура загалом займає не більше години.
Під час процедури здавання крові учасники акції ще глибше усвідомили той факт, що таким чином не тільки рятують чиєсь життя, а й продовжують власне, адже донорство допомагає вберегтися від серцево-судинних порушень, онкозахворювань та низки інших хвороб.