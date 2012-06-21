Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

Напередодні Дня Святого Валентина черкаський донор Сергій Шмиголь закликав усіх охочих приєднатися до донорського руху та здати кров. Свою пропозицію він опублікував у мережі Фейсбук. Активіст звернувся до тих, хто здавав кров уже не раз, та запросив тих, хто дуже хотів би спробувати стати донором.

Процес здавання крові пройшов нормально. Фото автора.

На заклик відгукнулося чимало громадян. 14 лютого з 9 до 11 години в Черкаському обласному центрі служби крові було велелюдно. Як повідомила прессекретар центру Юлія Фомічова, зареєструвалося понад 80 осіб, а прийшло набагато більше. Фахівці центру крові добре підготувалися до акції та зробили все, щоб кожен охочий міг зробити цю добру справу. Зараз у зв’язку з впровадженням новітнього обладнання процедура загалом займає не більше години.

Під час процедури здавання крові учасники акції ще глибше усвідомили той факт, що таким чином не тільки рятують чиєсь життя, а й продовжують власне, адже донорство допомагає вберегтися від серцево-судинних порушень, онкозахворювань та низки інших хвороб. 