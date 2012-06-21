Представлено хетчбек DS4 нового покоління, який отримав функції позашляховика і модифікацію з 225-сильним двигуном

Французська марка DS, яка раніше була преміальним підрозділом Citroen, а тепер стала самостійним брендом, представила новий DS4. Після зміни покоління компактний хетчбек отримав функції позашляховика під назвою Crossback.

Автомобіль злегка додав у габаритах в порівнянні з попередником. Його довжина склала 4440 мм, ширина – 1830 мм, а висота – 1470 міліметрів. В основі новинки лежить модульна платформа EMP2, яку використовують на багатьох сучасних автомобілях Citroen і Peugeot.

Зовні новий DS4 нагадує флагманську модель DS7 Crossback, у якої він успадкував масивну решітку радіатора і вузькі світлодіодні фари зі складним візерунком.

У салоні з'явилася повністю цифрова приладова панель, 10-дюймовий дисплей інформаційно-розважального комплексу, а також додатковий 5-дюймовий сенсорний екран, за допомогою якого здійснюється управління кліматичною системою і мультимедіа. У компанії назвали нове рішення DS Smart Touch. У список доступного обладнання входить система нічного бачення, активний круїз-контроль і адаптивна підвіска.

Новий DS4 буде доступний з трициліндровим бензиновим двигуном потужністю 130 сил, з наддувними «четвірками», що видають 180 і 225 кінських сил, а також з 130-сильним дизелем. Крім того, новинку запропонують з 225-сильною гібридною установкою на базі 180-сильного агрегату, що діє в парі з електродвигуном потужністю 110 сил. Усі двигуни поєднуються з 8-ступінчастою автоматичною коробкою.

Про ціни і терміни старту європейських продажів DS4 нового покоління буде оголошено пізніше.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»