На них випускатимуть біометричні закордонні паспорти та ID-картки. Обладнання – від Програми ООН із відновлення та розбудови миру.

«Передали паспортні станції Петропавлівській та Широківській громадам. Відтепер мешканці зможуть замовити біометричні документи в місцевих ЦНАПах. Дякуємо партнерам за актуальну допомогу. Дбаємо про якісний і доступний сервіс», – зазначив заступник начальника Дніпропетровської ОВА Іван Начовний.

Нині обладнання підключають до єдиного демографічного реєстру та спеціальних каналів зв’язку, навчають адміністраторів. Перші паспорти планують випускати вже у червні.

На Дніпропетровщині біометричні документи можна замовити у 34 офісах ЦНАП.