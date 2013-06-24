Майстрині з Дніпропетровщини Анастасія Земляна і Валерія Вертепчук – серед переможців фіналу всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!». Їхні роботи визнали одними з кращих у номінаціях декоративно-прикладне та образотворче мистецтво. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

«У фіналі конкурсу журі виділили 50 кращих робіт з усієї країни. По дві від кожного регіону. Наші дівчата гідно представили Дніпропетровщину», – зазначила начальниця управління культури, туризму, національностей та релігій Дніпропетровської ОВА Наталія Першина.

Серед переможців з Дніпропетровщини – випускниця криворізької художньої школи Валерія Вертепчук. Дівчина написала гуашшю та аквареллю картину «Муза Кобзаря». Це її дипломна робота.

«Валерія дуже старанна, закінчила художню школу з відзнакою. Працювала над картиною декілька місяців. Хотіла показати, як народжувалися вірші Шевченка і що його надихало. Була впевнена, що її роботу виділять з-поміж інших», – сказала директорка школи Оксана.

Відзначили і 16-річну Анастасію Земляну з Петриківки. Свою роботу «Українська обрядова хустка» виконала Петриківським розписом. Яєчною темперою – сумішшю гуаші з яєчним жовтком і клеєм.

«Анастасія придумала свій варіант традиційної української хустки. Самостійно працювала над композицією, підбирала кольорову гаму. Це холодні весняні кольори, які асоціюються з березнем. Вона дуже талановита – малює, грає на гітарі. Пишаюся своєю ученицею», – сказала викладачка Марія.

Загалом журі обрали 50 найкращих робіт з усіх регіонів України. Твори призерів опублікують на сайті Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти.

Конкурс проходив вже 22-й рік поспіль. Цьогорічні роботи присвячені не тільки творчості Великого Кобзаря, а й національному відродженню, любові до близьких та своєї країни.