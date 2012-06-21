Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Перший заступник начальника департаменту Патрульної поліції Олексій Білошицький заявив, що за весь час роботи автоматичної системи фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР), камери спостереження, які встановлено у столиці та Київській області, зафіксували майже 834 тисяч таких випадків.
Патрульна поліція винесла таку ж кількість постанов щодо порушення ПДР, з яких за 645 тисячами приписів водії вже сплатили штрафи. За словами Олексія Білошицького, добровільна сплата за двома третинами виписаних штрафів свідчить про непогану дисциплінованість водіїв.
Утім, такий високий відсоток добровільних виплат можна пояснити тим, що протягом перших десяти днів з моменту нарахування сплачується лише половина виписаної суми.
Однак, якщо не погасити штраф упродовж 15 днів, то його сума навпаки зросте вдвічі і водієві-порушнику доведеться додатково сплатити ще 10-відсотковий збір до виконавчої служби.
Нині, за даними Патрульної поліції, 25 тисяч справ щодо виписаних та несплачених штрафів передано у систему виконавчої служби.