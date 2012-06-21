Минає 145 років із дня народження видатного уродженця Сумщини живописця, педагога, громадського діяча, засновника і першого директора Сумського обласного художнього музею Никанора Онацького (1875—1937), ім’ям якого названо заклад. З нагоди ювілейної дати у музеї та обласній науковій бібліотеці розгорнуто виставки, в експозиціях яких живописні твори майстра, численні документи, його особисті речі тощо.
Одними з перших їх відвідувачів стали учні Охтирської художньої школи. Для них проведено екскурсію, під час якої юні митці ознайомилися із життєвим і творчим шляхом земляка. Обидві виставки працюватимуть до середини лютого.