Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
Після розгляду апеляційним судом Житомирської області набув законної чинності вирок у кримінальній справі проти двох колишніх військовослужбовців-контрактників, які налагодили збут вибухівки, протиправно завезеної із району проведення Операції об’єднаних сил.
У листопаді минулого року зловмисників затримали «на гарячому» співробітники СБУ при спробі продажу понад двох із половиною кілограмів пластиду, двох тротилових шашок та засобів детонації до них. До цього оперативники вже задокументували факт реалізації «бізнесменами»-військовиками майже півтора кілограмів вибухівки.
Затримані заспокоювали своє сумління тим, що покупцям товар потрібний для абсолютно «мирних» цілей типу глушіння риби чи нелегального добування каменю. Однак правопорушники мали усвідомлювати, що проданий ними пластид може потрапити до рук кримінальних злочинців чи навіть терористів. Фактично через сліпу жадібність ще молоді хлопці наражали на смертельну небезпеку як мирних громадян, так навіть себе і своїх близьких.
Винесений зловмисникам вирок став жорстким, але справедливим – по чотири роки ув’язнення. Доречно нагадати, що покарання за вчинений вже колишніми військовослужбовцями злочин передбачає позбавлення волі від трьох до семи років. Застосування у цьому конкретному випадку фактично мінімального терміну, як підтвердив вердикт апеляційного суду, є виправданим із врахуванням колишніх заслуг засуджених та має уберегти від повторення ситуацій, коли жадоба збагачення виявляється сильнішою за здоровий глузд.