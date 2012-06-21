Обраний президент США Джо Байден назвав протестуючих, які увірвалися в будівлю Капітолію, терористами.

Про це повідомляють американські ЗМІ.

«До них потрібно ставитися як до групи головорізів, повстанців, прихильників переваги білої раси, антисемітів ... Це бандити, бандити, і вони терористи, внутрішні терористи», – заявив Байден. Він підкреслив, що особи, які брали участь у заворушеннях, повинні бути судимі. Однак які саме звинувачення висунути проти них, вирішить Мін'юст.

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ФОТОРЕПОРТАЖ: Прихильники Трампа штурмують законодавчий орган США



Раніше Байден також висловився про зв'язок погрому в Капітолії з чинним главою держави Дональдом Трампом. За його словами, Трамп «свідомо заохочує бандитське угрупування», і це призвело до того, що репутації США в світі було завдано значної шкоди.

6 січня протестуючі прихильники Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію і оточили зал сенату. Сенат і Палата представників перервали засідання. Пізніше будівлю Капітолія у Вашингтоні було очищено від протестуючих. У результаті штурму законодавчого органу США загинуло чотири людини.

На наступний день Конгрес США на тлі заворушень затвердив обрання Джо Байдена на пост президента США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»