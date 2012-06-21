Президент США Джо Байден затвердив указ про забезпечення кібербезпеки країни, йдеться у повідомленні пресслужбу Ради національної безпеки (РНБ) при Білому домі.

Відзначається, що цей документ, покликаний підвищити кібербезпеку Сполучених Штатів і захистити мережі федерального уряду.

Згідно з повідомленням, такі недавні інциденти в сфері кібербезпеки, як з Colonial Pipeline, SolarWinds і Microsoft Exchange «є протверезним нагадуванням про те, що організації приватного та державного секторів США все частіше стикаються з витонченою зловмисною кіберактівностью з боку державних дійових осіб», а також « з боку кіберзлочинців».

У РНБ пояснили, що справжній указ ліквідує бар'єри для обміну інформацією між урядом і приватним сектором про загрози у сфері кібербезпеки, модернізує і встановлює більш суворі стандарти кібербезпеки у федеральному уряді, а також покращує безпеку ланцюгів поставок програмного забезпечення. Також документом передбачено створення ради з аналізу питань, пов'язаних з кібербезпекою (Cybersecurity Safety Review Board).

Раніше стало відомо, що США можуть збільшити витрати на кібербезпеку через хакерів.

У березні 2020 року хакери зламали програмне забезпечення Orion компанії SolarWinds і поширили вірус серед користувачів. Серед постраждалих опинилися урядові організації та близько 400 найбільших компаній США.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»