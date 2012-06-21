Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден перехопив лідерство у Дональда Трампа у «хиткому» штаті Джорджія, передає телеканал Fox News.
Повідомляється, що на 13 годину 15 хвилин за київським часом у Байдена 49,39 відсотка голосів, у Трампа – 49,37 відсотка.
Залишилося перерахувати майже 14 000 виборчих бюлетенів, оскільки американці з тривогою стежать за тим, хто набере ключові 16 голосів виборників з Джорджії.
Джорджія – один з чотирьох штатів, де переможець поки не оголошений. Як очікується, результат голосування тут визначить підсумки гонки за крісло в Білому домі.
Штаб Трампа подав позов до місцевого суду з вимогою до виборчкомів штату дотримуватися закону про підрахунок і зберіганні отриманих поштою бюлетенів.
Фоторепортаж з виборчих дільниць:
Президентські вибори в США пройшли 3 листопада. На даний момент з необхідних для перемоги 270 вибірників у Байдена – 264, у Трампа їх 214. Підрахунок голосів триває.
Байдену потрібно 16 голосів виборників, щоб стати новообраним президентом.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»