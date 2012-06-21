У наш час мережа 5G тільки підключається в світі, але не встигне пройти і кілька років, як вона стане доступною скрізь. Щоб випробувати швидкість інтернет серфінгу на 5 поколінні мереж необхідно мати смартфон здатний впоратися з цим. Нинішні смартфони підтримують тільки 4G, а це означає, що «пора викидати мотлох» і оновлюватися до останніх стандартів.
Багато виробників Android-смартфонів оголосили про розробку смартфонів, оптимізованих під 5G. Однак, список пристроїв вже доступних користувачеві вкрай убогий. Не варто очікувати 5G iPhone до 2020 року – найновіші пристрої матимуть тільки підтримку 4G.
Фахівці склали перелік пристроїв, що підтримують 5G.
OnePlus 7 Pro 5G – новинка від OnePlus вийшла недавно, але вже встигла отримати визнання техно-спільноти. Британські блогери протестували пристрій до офіційного включення 5G в Великобританії і заявили, що мережа працює без нарікань.
Xiaomi Mi MIX 3 5G – анонсоване на Mobile World Congress на початку цього року пристрій вже доступний для покупки. Цей смартфон здатний завантажувати 15-хвилинне відео розміром в 256 Мб за одну секунду або 26 MP3-файлів розміром в 320 Kbps за той же період часу.
Samsung Galaxy S10 5G - останній телефон Samsung, анонсований разом з рештою лінійки Galaxy S10. В Євросоюзі Galaxy S10 5G, Oppo Reno 5G і LG V50 ThinQ 5G почали продаж з 7 червня.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»