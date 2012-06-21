До початку навчального року залишилося менше місяця, а це означає, що час готувати учнів та студентів до майбутнього навчального року. Незамінним інструментом для доступу до знань залишається комп'ютер, тому експерти назвали ТОП-5 найкращих дешевих ноутбуків для навчання. У рейтинг потрапили 15-дюймові моделі, що відрізняються мінімальною вартістю.
HP 255 G7
Одна з найдоступніших моделей на ринку, що зумовила попит на неї. Так, в найпростішому виконанні – з HD-дисплеєм, процесором AMD A6, накопичувачем на 128 Гб, і 4 ГБ оперативної пам'яті, модель можна придбати за 6 899-9 499 гривень. За ці гроші ви отримаєте дисплей з матовим покриттям і набір необхідних інтерфейсів, включаючи USB 3.0 і HDMI.
HP 15-da1000
Ця модель підійде майбутнім дизайнерам і інженерам, яким важливий не тільки текстовий редактор і вихід в інтернет. Ціни на цю модель стартують з 12 699 гривень. В цю ціну увійде потужний процесор Intel Core i3 на ядрі Whiskey Lake і IPS-матриця з матовим покриттям, яка забезпечить насичене зображення навіть при сонячному світлі. Варто відзначити, що навіть початкова версія ноутбука оснащена відочіпом Intel UHD 620, якого вистачить для обробки 3D-графіки.
Asus D540YA
Найбільш бюджетного учасника нашого рейтингу можна придбати за 7 290- 8 181гривню. Цей ноутбук підійде в якості першого пристрою подібно роду, або як комп'ютер для мінімуму завдань. 2-ядерного процесора AMD E1 з частотою в 1500 МГц і 2 ГБ оперативної пам'яті вистачить для помірного використання браузера і простих мультимедійних навантажень. Приємним бонусом стане матове покриття екрану, металева обробка корпусу і один роз'єм USB 3.1.
Dell Inspiron 3585
Чіпсети Ryzen в цьому році дозволили AMD обігнати одвічних конкурентів. Цю платформу, за традицією, відрізняє розумне співвідношення ціни і продуктивності. Так, Inspiron 3585 у версії з чіпсетом Ryzen 5 і відкритий Vega 8 можна купити за 17 533 гривні. При цьому, «на борту» буде 8 ГБ ОЗУ і швидкодіючий SSD-накопичувач. Універсальна модель, якої вистачить для навчання і для розваг.
Asus VivoBook 15 X540NA
Цю модель можна віднести до іміджевих пристроїв бюджетного сегмента. Ноутбук отримав металеві панелі, якими оброблений тонкий корпус. Оснащення можна назвати типовим для цієї ціни – стандартні роз'єми, включаючи USB 3.1, матовий TFT-екран і комбінований вихід для навушників і мікрофону. Процесор Celeron володіє двома ядрами з частотою в 1000 МГц, а 4 ГБ ОЗУ можна розширити.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»