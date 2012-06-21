Британська компанія MINI випустила відеоролик, в якому продемонстровані можливості прототипу електрокара Cooper SE. Про це 31 травня йдеться в офіційному повідомленні прес-служби бренду. 

В опублікованому ролику можна побачити, як електромобіль буксирує по території аеропорту у Франкфурті (Німеччина) 150-тонний вантажний літак Boeing 777F. Відзначається, що саме на борту цього повітряного судна у вересні 2018 року відбулася прем'єра електричного кросовера BMW iNext. 

За деякими даними, на електрокарі MINI Cooper SE встановлена акумуляторна батарея на 44,2 кВт/год і електродвигун потужністю 184 кінських сил. Запланований запас ходу складає 274 кілометри. 

Відзначається, що виробництво серійної версії MINI Cooper SE почнеться в листопаді 2019 року на заводі в Оксфорді (Англія). 

13 лютого повідомлялося, що в 2020 році компанія MINI випустить новий хетчбек John Cooper Works GP, який стане найшвидшим автомобілем в історії британської марки.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»