Британська компанія MINI випустила відеоролик, в якому продемонстровані можливості прототипу електрокара Cooper SE. Про це 31 травня йдеться в офіційному повідомленні прес-служби бренду.
В опублікованому ролику можна побачити, як електромобіль буксирує по території аеропорту у Франкфурті (Німеччина) 150-тонний вантажний літак Boeing 777F. Відзначається, що саме на борту цього повітряного судна у вересні 2018 року відбулася прем'єра електричного кросовера BMW iNext.
За деякими даними, на електрокарі MINI Cooper SE встановлена акумуляторна батарея на 44,2 кВт/год і електродвигун потужністю 184 кінських сил. Запланований запас ходу складає 274 кілометри.
Відзначається, що виробництво серійної версії MINI Cooper SE почнеться в листопаді 2019 року на заводі в Оксфорді (Англія).
13 лютого повідомлялося, що в 2020 році компанія MINI випустить новий хетчбек John Cooper Works GP, який стане найшвидшим автомобілем в історії британської марки.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»