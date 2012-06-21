Незабаром у Сумах на кількох зупинках громадського транспорту з’являться електронні табло. Перші два щойно запрацювали біля центрального універмагу в обох напрямках, ще два встановлюють на зупинці біля торговельного центру «Берізка» в напрямку до центру міста та на вулиці Горького. Завдяки новації пасажири знатимуть інтервал руху комунального транспорту, дату, час і температуру повітря. Електронні щити обслуговуватимуть фахівці КП «Електроавтотранс». Вартість одного разом із встановленням — 27 900 гривень, а на чотири витрачено 111 600 гривень. До слова, у Сумах 300 зупинок громадського транспорту.
СЕРВІС