Виробник телекомунікаційного обладнання Ericsson, аерокосмічна компанія Thales та новатор бездротових технологій Qualcomm Technologies планують впровадити 5G в мережу супутників, що обертаються навколо Землі.

Про це йдеться у пресрелізіEricsson, передає Укрінформ.

Як зазначається, після того як кожна компанія окремо провела детальне дослідження, сторони планують розпочати тестування, орієнтоване на використання смартфонів, і перевірку неназемних мереж 5G.

«Результат може фактично означати, що майбутній 5G-смартфон зможе використовувати зв’язок 5G у будь-якій точці Земліта забезпечувати повне глобальне покриття широкосмугових послуг передачі даних, включаючи місця, які зазвичай охоплюються лише застарілими супутниковими телефонними системами з обмеженими можливостями підключення даних», - йдеться у пресрелізі.

Очікується, що переваги від підключення 5G через супутники на низькій навколоземній орбіті включатимуть покриття в екстремальних географічних місцевостях або віддалених районах у морях, океанах та інших місцях, де наземне 5G-покриття відсутнє.