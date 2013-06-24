Новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу здійснив перший закордонний візит в Україну. В інтерв’ю естонським ЗМІ напередодні візиту дипломат сказав, що так хоче висловити повагу мужності українців.

«Україна через невиправдану і жорстоку війну, яку розв’язала росія, захищає свою свободу та суверенітет протягом 160 днів, а також цінності, близькі нам», — сказав Урмас Рейнсалу.

Першого дня перебування в Україні він відвідав Житомирську область, якій Естонія допомагатиме в повоєнній відбудові та відновленні. Урмас Рейнсалу передав дві пожежні машини та обладнання, які пожертвували рятувальники-добровольці з естонського міста Рапламаа селу Бехи.

Загалом Естонія та її громадяни пожертвували понад 20 мільйонів євро на гуманітарну допомогу і майже 245 мільйонів євро на військову допомогу для України. Крім того, Естонія надала притулок понад 48 тисячам українських біженців.

Під час переговорів з Урмасом Рейнсалу Президент Володимир Зеленський подякував міністрові за солідарність і підтримку України, повідомляє пресслужба ОП. Президент повідомив, що під час візиту Урмаса Рейнсалу у прикордонному місті Овручі на Житомирщині було закладено капсулу з нагоди початку будівництва першого дитячого садочка в межах Fast Recovery plan — Плану швидкого відновлення. Це перший із 15 об’єктів загальної інфраструктури, які Житомирська ОВА передала на розгляд уряду Естонії для допомоги у відбудові області.

«Усе відновлення — це велика сума, велика праця й тривалий час. І основні роботи почнуться після того, як закінчиться війна. Але є екстрена допомога, яка потрібна зараз, перед початком навчального року, освітнього процесу. Це будівництво, відновлення шкіл і дитячих садочків, університетів, а також домівок для вимушено переміщених осіб», — зазначив Президент. За його словами, Україна отримала підтвердження щодо участі в реалізації плану відбудови від багатьох держав, але Естонія першою почала втілювати проєкт.

Про повоєнне відновлення ішлося й під час зустрічі Урмаса Рейнсалу із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Глава уряду нагадав, що за рівнем співвідношення ВВП країни до обсягів допомоги Україні Естонія лідер у підтримці. «Українці це дуже цінують», — цитує Прем’єра департамент комунікацій Секретаріату КМУ.

Очільник уряду висловив вдячність естонській стороні за підтримку України на шляху європейської інтеграції.

«Важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами з ЄС і НАТО, щоб забезпечити першочергові потреби, які допоможуть нам перемогти у війні з росією. Ми докладаємо до цього максимум зусиль, і переконаний, що Естонія в цьому допоможе», — сказав Денис Шмигаль.

Міністр закордонних справ Естонії запевнив, що новий склад естонського уряду продовжує всебічну підтримку України. Найближчим часом буде схвалено новий пакет допомоги, у який входитимуть зброя, боєприпаси та навчання українських військових. За словами Урмаса Рейнсалу, Естонія наполягає на тому, щоб росія несла відповідальність за агресію через міжнародний трибунал.

Під час пресконференції, яка відбулася після переговорів глави МЗС Естонії з українським колегою Дмитром Кулебою, Урмас Рейнсалу повідомив, що найближчим часом Таллінн планує подати на розгляд ЄС пропозицію заборонити видачу туристських віз росіянам.

«Естонія це вже припинила. Ми не видаємо туристських віз росіянам з весни і тепер закликаємо інші європейські країни, які цього ще не зробили, наслідувати нас», — сказав Урмас Рейнсалу. Він наголосив, що юридична відповідальність за російське вторгнення лежить на органах влади рф і тих, хто скоює воєнні злочини на території України.

Проте він зазначив, що є й відповідальність російських громадян, які за рахунок своєї пасивності дозволяють відбуватися геноциду у ХХІ столітті в центрі Європи. «Діти вмирають від російських бомб, а ми дозволяємо росіянам як туристам їздити в різні країни. Вважаю, що це морально неприйнятно», — заявив міністр.