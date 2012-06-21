Концерн Facebook користувався послугами сторонніх компаній для розшифрування аудіоповідомлень своїх користувачів. Представники найбільшої в світі соцмережі визнали це в заяві, витримки з якої 13 серпня оприлюднила інформагенція Бломберг.
Згідно з повідомленням, прослуховування й запис розмов користувачів проводилися тільки за їхньою згодою й більше не використовуються в соцмережі.
Як сказано в документі, за допомогою розшифровування ананонімних повідомлень із чату служби компанія перевіряла ефективність роботи своєї програми-робота. Наприкінці липня 2019 року концерн Facebook був оштрафований у США відомством із захисту прав споживачів на пʼять мільярдів доларів за порушення вимог захисту особистих даних.
Роман ПАНЧЕНКО,
для «Урядового кур'єра»