За повідомленнями джерел мережі, компанія Facebook працює над створенням версії соціальної мережі Instagram для дітей у віці до 13 років. Діюча політика соціальної мережі забороняє дітям до 13 років використовувати сервіс.

Про це стало відомо з повідомлення віце-президента Instagram Віша Шаха (Vishal Shah), яке розіслали співробітникам компанії. У ньому йдеться про те, що робота з молоддю є одним з головних пріоритетів для соціальної мережі, а також про створення версії Instagram, яку могли б безпечно використовувати діти у віці до 13 років.

Згідно з інформацією, розробку нового продукту безпосередньо курируватимуть глава Instagram Адам Моссері (Adam Mosseri) і віце-президент Павні Діванджі (Pavni Diwanji), яка приєдналася до компанії в грудні минулого року, а до цього працювала в Google, де займалася орієнтованими на дитячу аудиторію продуктами, в тому числі YouTube Kids.

Очевидно, що за рахунок створення нового сервісу для дітей компанія Facebook, яка є власником Instagram, має намір розширити призначену для користувача аудиторію своїх продуктів. Instagram розглядає користувачів у віці до 13 років як життєздатний сегмент зростання, особливо на тлі високої популярності сервісу серед підлітків.

Коментуючи це питання, Адам Моссера сказав про те, що «все більше і більше дітей» хочуть використовувати додатки, такі як Instagram. Однак перевірити вік таких користувачів складно, оскільки право засвідчувати особу зазвичай вони отримують в середньому або підлітковому віці.

«Тут нам належить зробити багато чого, але частина рішення полягає в створенні версії Instagram для молоді або дітей, в якій батьки матимуть контроль над обліковим записом. Це одна з речей, яку ми вивчаємо», – сказав Адам Моссера.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»