Розробники китайського тесту продуктивності смартфонів Master Lu опублікували свіжий рейтинг найпотужніших пристроїв за липень 2019 року. У список увійшли моделі на базі новітнього процесора Snapdragon 855+, Kirin 810 та інших чіпів, що вийшли за минулий місяць. Очолює рейтинг дітище китайського виробника смартфонів ZTE.
За версією тесту Master Lu, геймерський ZTE Axon 10 Pro 5G зайняв перший рядок рейтингу, набравши 409 008 балів в тесті і відтіснивши на другу позицію ASUS ROG Phone 2 з показником в 390 015 очок. Таку продуктивність смартфона від ASUS автори тесту пояснюють тестуванням виробничого зразка смартфона, а не серійної версії.
ZTE Axon 10 Pro 5G (Snapdragon 855) - 409 008
ASUS ROG Phone 2 (Snapdragon 855+) - 390 015
Vivo iQOO Neo (Snapdragon 845) - 330 801
Huawei Mate 20 X 5G (Kirin 980) - 299 866
HONOR 9X Pro (Kirin 810) - 267 339
Huawei nova 5i Pro (Kirin 810) - 262 425
HONOR 9X (Kirin 810) - 260 087
Lenovo Z6 (Snapdragon 730) - 256 427
Samsung Galaxy A80 (Snapdragon 720G) - 255 021
Xiaomi Mi CC9 (Snapdragon 710) - 221 047
Xiaomi Mi CC9 Meitu Edition (Snapdragon 710) - 216 636
Xiaomi Mi CC9e (Snapdragon 655) - 184 607
Vivo Y7s (Helio P65) - 179 585
Замикає трійку лідерів iQOO Neo, що працює на базі екс-флагманського Snapdragon 845. Смартфон набрав 330 801 бал. У тест не потрапили геймерський Black Shark 2 Pro і iQOO Pro 5G, які, швидше за все, доберуться до рейтингу вже в серпні. Обидві моделі побудовані на базі Qualcomm Snapdragon 855+.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»