Президент Володимир Зеленський та віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у форматі відеодзвінка обговорили співпрацю з головним операційним директором Facebook Шеріл Сендберг та віцепрезидентом Facebook Ніком Клеггом.

Основні пункти переговорів — можливість відкриття офісу Facebook в Україні й поява нових продуктів компанії для українських користувачів. Президент розповів про ключові здобутки у впровадженні цифровізації та подальші плани, повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Цифровізація — пріоритет нашої держави. Це одна з крутих реформ, яка активно втілюється. Ми оцифровуємо 100% держпослуг. Це не тільки наше бажання — зробити всі послуги щодо бізнесу та держави доступними і комфортними для людей у цифровому форматі», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави запросив представників Facebook відвідати Diia Summit цієї осені в Києві: «Це було б серйозною підтримкою діджитал-напряму в Україні. Ми впевнені, що будемо першими в Європі щодо реалізації всіх цифрових послуг. Ваш приїзд був би дуже добрим сигналом».

Мінцифри співпрацює з Facebook від самого початку свого існування. Разом вже реалізували кілька успішних проєктів. Зокрема запровадили AMBER Alert — систему сповіщень про зникнення дітей.

«Ми активно співпрацюємо зі світовими технологічними компаніями. Це Amazon, Microsoft, Apple, Google, Samsung, Lyft та багато інших ІТ-гігантів. Наша мета — не лише регулярне втілення спільних проєктів, а й поява офіційного представництва Facebook в Україні. Ми готові сприяти виходу компанії на наш ринок. Упевнений, що наша співпраця буде корисною і для України, і для Facebook», — зазначив Михайло Федоров.

У співпраці з Facebook Мінцифри втілює спільний освітній проєкт «Основи використання Facebook та Instagram для розвитку бізнесу онлайн» та SMB Hub Ukraine для малого і середнього бізнесу. Компанія запровадила українську версію платформи з цифрової освіти для батьків, учителів і підлітків Get Digital у межах Європейського тижня цифрової грамотності в Україні.

«Ми хочемо надавати найкращі послуги та підтримку нашим користувачам в Україні. Це можна побачити у спільних проєктах, зокрема з нещодавнім Facebook AMBER Alert. Сподіваємось у майбутньому зміцнити нашу співпрацю», — зазначила Шеріл Сендберг.