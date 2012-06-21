Сьогодні в Мюнхені Huawei представила флагманські моделі серії Mate 30. Компанія створила смартфони з незвичайними можливостями камери на новітній і потужній платформі Kirin 990.
Стандартний Mate 30 працює на 4G-версії процесора, а Pro – на 5G-версії. Вони відрізняються один від одного частотами.
Базовий смартфон має звичайнісінький екран діагоналлю 6,63 дюйма. Pro-модель отримала екран-«водоспад» з відношенням сторін 18,4 : 9 і діагоналлю 6,53 дюйма. Це означає, що його краї сильно загнуті (на 88 градусів) і обтікають бічні грані смартфона. Це дизайнерське нововведення ще й функціональне. Так, у Mate 30 Pro немає жодних клавіш перемикання гучності. Регулювати звук можна, «погладжуючи» бічні грані пристрою. За допомогою цих загнутих країв також можна управляти діями в іграх і знімати селфі. Якщо не хочеться, щоб бічні грані реагували на натискання, їх можна відключити.
Це не єдина нова фішка в управлінні смартфоном. У «чубчику» встановлено датчик рухів, завдяки якому можна управляти пристроєм дистанційно, жестами. Це стане в нагоді, якщо руки брудні. В такий спосіб можна робити скріншоти і прокручувати сторінки в інтернеті. Цей датчик також допомагає зробити користування смартфоном більш приватним. Якщо камера «побачить», що перед екраном знаходиться не одна людина, особиста інформація буде прихована за замовчуванням (наприклад, зміст повідомлень у повідомленнях).
Основний наголос Huawei зробила на камеру смартфона. Вона має чотири датчики: два на 40 Мп (з ультраширококутною і ширококутною оптикою), один – на 8 Мп з телефото-об'єктивом, а також датчик глибини. Фронтальна камера має 32-мегапіксельний датчик зображення. Один з основних датчиків дозволяє знімати відео у «суперповільному режимі» – зі швидкістю 7680 кадрів в секунду при дозволі 720p і зі швидкістю 960 кадрів в секунду при дозволі 1080р. По суті, можна без проблем зняти політ кулі. Одна з 40-мегапіксельних і телефото-камера мають оптичну стабілізацію, а в останньої є ще й триразовий оптичний зум.
Працює Mate 30 Pro на акумуляторі ємністю 4500 мАг (у Mate 30 – 4200 мАг). Цього має вистачити для нормальної роботи в 5G-мережах. Обидві моделі підтримують бездротову зарядку на 27 Вт (нині найшвидша в світі) і дротову на 40 Вт. Смартфон також може працювати в режимі Always on Display, причому картинка на екрані буде кольоровою і змінювати відтінки в залежності від часу доби.
І Mate 30, і Mate 30 Pro вийдуть у шести кольорах. Перші чотири з них – чорний, сріблястий, зелений і фіолетовий. Ще дві – це не просто забарвлення, варіанти корпусу виготовлені зі шкірозамінника: оранжевого і зеленого. Працює смартфон під управлінням EMUI 10 на базі Android. Має вбудований компілятор Ark.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»