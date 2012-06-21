За словами Житомирського міського голови, реконструкцію скверу і фонтана перед будівлею загальноосвітньої школи № 17 мали завершити до початку навчального року. Однак свято знань учням і вчителям довелось відзначати фактично на будівельному майданчику, яким ще довго залишалось шкільне подвір’я.
Лише у жовтні, коли у місті вже завершували консервацію діючих фонтанів на зиму, довгоочікуваний водограй нарешті запрацював. За словами чиновників, це нібито зробили у тестовому режимі, хоча у скептиків було своє пояснення того, чому, образно кажучи, поїхали на ярмарок тоді, коли всі уже поверталися з нього. Мовляв, фонтан запустили у переддень зимових морозів тільки задля того, щоб відзвітувати про виконання робіт і, відповідно, завершити «освоєння» бюджетних коштів.
Невдовзі воду з басейну, в якому встановлено гідротехнічну конструкцію, злили, однак чомусь не накрили новостворений об’єкт ні спеціальним тентом, ні навіть дошками. У результаті після перших подихів морозу спантеличені житомирці побачили, як нібито спеціальна водостійка фарба на поверхні басейну із фонтаном здулася й почала відлущуватися, хоча теоретично мала витримати щонайменше кількарічну експлуатацію.
За словами начальника управління капітального будівництва Житомирської міської ради В’ячеслава Глазунова, накриття для фонтана, що мав запрацювати ще до 1 вересня, замовили, але похолодання розпочалося ще до того, як тент доставили. Втім, за словами чиновника, у проблемі винуваті не будівельники, які аж до пізньої осені затягнули роботи, і не господарники, які вчасно не потурбувались про накриття, а… школярі. Вони, мовляв, улаштували в басейні фонтана ковзанку, через що завдали механічних пошкоджень спеціальній трикомпонентній фарбі.
Утім, як запевнив чиновник, навесні будівельники власним коштом все відновлять. Тож проблеми у цьому ні начальник управління капітального будівництва, ні міська влада не бачать.
Натомість фахівці стверджують, що за умови якісного виконання робіт дитячі ноги не наробили б жодної біди. Мовляв, її причиною стала погана адгезія (зчеплення) фарби із основою, що спровокувало появу мікротріщин. Волога у них за перших морозів перетворилась на кригу. Саме вона стала причиною відлущення «тришарового» і «гідростійкого» фарбового покриття та чергового малоприємного сюрпризу, яким уже перестали дивуватись житомирці.