Французька компанія TotalEnergies погодилася передати свою частку в Хар’ягінському нафтовому родовищі, розташованому на крайній півночі росії, державній компанії рф «Зарубежнефть» - в умовах тиску західних санкцій та обмежень.

Про це повідомило в середу агентство Reuters, передає Укрінформ.

«TotalEnergies погодилася передати компанії «Зарубежнефть» решту 20% своїх акцій у Хар'ягінському нафтовому родовищі», - наводить агентство заяву офіційного представника французької компанії.

При цьому уточнюється, що операція «підлягає схваленню російською владою».

Хар’ягінський нафтовий проєкт, який розробляється за полярним колом на території рф, експлуатується за угодою про розподіл продукції, за якою TotalEnergies отримувала близько 100 тис. тонн нафти на експорт щомісяця. За даними джерел російської компанії, в червні TotalEnergies не оперувала продажем цих обсягів – ними торгувала «Зарубежнефть».

Як повідомлялося, TotalEnergies була частиною Хар’ягінського нафтового проєкту впродовж понад 20 років разом із норвезькою компанією Equinor. Втім, остання вийшла з проєкту на початку року.

Французька нафтова компанія, яку критикують за те, що вона не приєдналася до конкурентів Shell і BP у розпродажу нафтогазових активів росії, все ще має міноритарні пакети акцій у низці недержавних компаній, таких як «Новатек» (19,4%), «Ямал СПГ» (20%), «Арктик СПГ 2» (10%) і «Тернефтегаз» (49%). Водночас, французька компанія заявила, що може вийти з рф через санкції, які вже спричинили знецінення активів на 4,1 млрд дол.