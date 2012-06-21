Розумні годинник і фітнес-браслети стали невід'ємною частиною сучасного життя. Вони мають безліч корисних функцій, допомагають відслідковувати активність при заняттях спортом, повідомляють про витрачені калорії, стежать за здоров'ям і багато іншого. Вони також показують час.
У рейтинг найпопулярніших розумних годин входить і продукт від Samsung – Galaxy Watch. Ці годинники заслужили скромну популярність у суспільстві, але до першого місця дістатися не змогли.
У компанії Samsung останнім часом не все так гладко. Спочатку загорівся топовий смартфон Notе 7, і довелося відкликати цілу партію, потім вибухнув Notе 9, а це призвело до великих втрат і падіння продажів.
Стало відомо, що нова модель Galaxy Watch 2 підтримуватиме постійний моніторинг пульсу і дозволити викликати швидку допомогу в разі проблем з серцем. Такі функції вже реалізовувалися раніше в Apple Watch 4. Інформація про нововведення схожа на правду, адже Samsung не захоче відставати. Фахівці також вважають, що годинник матиме підтримку мереж LTE, підвищену захищеність, поліпшену версію ОС Tizen (з підтримкою сторонніх додатків) і відстежуватиме стан стресу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»