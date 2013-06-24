У січні найбільша державна газовидобувна компанія «Укргазвидобування» видобула 1,19 мільярда кубометрів природного газу. Це на 1,8% більше, ніж торік за аналогічний період. А обсяг природного газу, переданого для потреб вітчизняних споживачів (товарного газу — без урахування витрат на власні виробничі потреби), становить 1,12 мільярда кубів. Це на 2%, або 23 мільйони кубометрів, більше, ніж у січні 2021 року.

Зростанню видобутку сприяли заходи з модернізації, завершені в січні 2022 року. Ідеться про чотири нові свердловини, пробурені та введені в експлуатацію, 11 капітальних ремонтів свердловин, 14 операцій з гідророзриву пласта, 283 геофізичні дослідження, 58 колтюбінгових операцій (використання спеціального обладнання, призначеного для проведення технологічних операцій під час капітального й підземного ремонтів свердловин, а також для буріння бокових, похилих і горизонтальних отворів у нафтових і газових свердловинах з використанням гнучкої колони труб). Пресслужба компанії повідомляє і про введення в експлуатацію газопроводу Комишня — Яблунівка завдовжки 26 км і трьох нових малогабаритних дожимних компресорних станцій.