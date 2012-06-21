За два дні турбідітні течії (надзвичайно потужний і протяжний у часі потік зважених часток) перенесли понад кубічний кілометр мулу і бруду з річки Конго на 1100 кілометрів у Атлантичний океан. Результатом цього стало руйнування підводних інтернет-кабелів і уповільнення трафіку між ПАР і Нігерією. Результати своїх спостережень група африканських і європейських вчених опублікувала в доповіді, з яким можна ознайомитися на препринт-сервері EartharXiv.org.

У той час, як швидкість потоку у верхів'ях досягала 5,2 м / с, далі за течією вона могла становити до 8 м / с. Незважаючи на те, що турбідітна течія виникла в середині січня 2020 року, про свої висновки дослідники розповіли тільки зараз – довелося витратити багато часу на повернення і обробку даних датчиків. «Подією були порушені наші автономні буйкові станції. Їх відірвало від морського дна, після чого вони послали нам повідомлення», – розповів один з авторів роботи, професор Даремського університету Пітер Таллінг.

Подія пройшла практично повністю непоміченою на поверхні, не дивлячись на те, що потік порвав телекомунікаційні кабелі, в результаті чого уповільнилося інтернет-трафік між Нігерією і ПАР. Крім того, в березні внаслідок наростання осадових накопичень ще один потік меншої потужності пошкодив кілька кабелів.

За словами фахівців, визначальними для виникнення такої масштабної підводної стихії стали два чинники: велика повінь на річці Конго в кінці 2019 року і масштабні весняні припливи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ,

для «Урядового кур'єра»