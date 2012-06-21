У міру того, як світова економіка поступово відновлюється від кризи COVID-19, усі країни стикаються з «довгим сходженням» – важким підйомом, який буде «довгим, нерівномірним і непевним», заявила у вівторок керуючий директор Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва.

«Глобальна економічна активність зазнала безпрецедентного падіння у другому кварталі цього року, коли майже 85% світової економіки були заблоковані протягом декількох тижнів», – сказала Кристаліна Георгієва на віртуальному заході, проведеному Лондонською школою економіки напередодні щорічних зустрічей МВФ та Групи Світового банку.

У червні МВФ переглянув свій прогноз щодо світової економіки на тлі посилення наслідків COVID-19, прогнозуючи, що глобальний обсяг виробництва знизиться на 4,9% в 2020 році, що на 1,9 відсоткових пункти нижче прогнозу в квітні.

У своєму виступі у вівторок Кристаліна Георгієва зазначила, що сьогоднішня картина є менш страшною. «Зараз ми підрахували, що розвиток подій у другому та третьому кварталах був дещо кращим, ніж очікувалось, що дозволило зробити невеликий перегляд нашого глобального прогнозу на 2020 рік», – сказала вона. Оновлений прогноз буде опублікований наступного тижня.

Оздоровлення краще, ніж очікувалося, значною мірою зумовлене «надзвичайними політичними заходами», які підвели світову економіку, сказала Георгіїва.

За оцінкою МВФ, уряди по всьому світу надали фіскальній підтримці домогосподарствам та фірмам на майже 12 трильйонів доларів США, поряд із «безпрецедентними» заходами монетарної політики.

Незважаючи на перегляд глобального прогнозу, глава МВФ зазначила, що між розвиненими економіками та біднішими країнами існує значний розрив у спроможності реагувати на виклики, додавши, що ринки, що розвиваються, а також країни з низьким рівнем доходів і нестабільні країни «продовжують стикатися з нестабільною ситуацією».

«Світова економіка повертається з глибини кризи. Але це лихо ще не закінчилося», – сказала Георгієва, зазначивши, що шлях вперед затьмарений «надзвичайною невизначеністю»

Вона підкреслила рекордно високий рівень світового державного боргу, який є результатом фінансової реакції на кризу та значних втрат виробництва та доходів. За оцінками МВФ, загальний державний борг досягне близько 100% ВВП у 2020 році.

«Зараз також існує ризик серйозних економічних рубців через втрату робочих місць, банкрутство та порушення освіти», – сказала Георгієва.

Глава МВФ зазначила, що для прогнозу існують як негативні, так і зворотні ризики. Швидший прогрес у сфері охорони здоров'я, таких як вакцини та терапія, може пришвидшити економічний підйом. «Але це може також погіршитися, особливо якщо спостерігається значне збільшення тяжких спалахів хвороби», – сказала вона.

Кристаліна Георгієва назвала чотири найважливіші пріоритети для урядів у протистоянні кризі: захищати здоров'я людей; уникати передчасного відкликання політичної підтримки; прийняти гнучку та орієнтовану на перспективу фіскальну політику; мати справу з боргами – особливо в країнах з низьким рівнем доходу.

МВФ надав фінансування «з безпрецедентною швидкістю та масштабами» 81 країні, досягнувши понад 280 мільярдів доларів зобов'язань щодо кредитування – більше третини від затвердженого з березня, зазначила Георгієва.

Вона також закликала політиків побудувати більш стійку економіку, екологічну, розумнішу, інклюзивнішу та динамічнішу, зазначивши, що важкий підйом вимагає нових шляхів виходу з кризи.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»