Одразу після перших виборів у 27 новостворених ОТГ Черкащини голови громад та їхні команди пройшли навчання в Центрі розвитку місцевого самоврядування, створеному за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону. На семінарі вивчали організацію діяльності новостворених ОТГ, проведення перших сесій, реорганізацію та вирішення кадрових питань. Голови громад отримали багато корисної інформації про практичне застосування законодавства, цікавою була презентація експерта аналітично-правової групи центрального офісу реформ при Мінрегіоні Лесі Федченко про кадрові питання, які виникають внаслідок реорганізації органів місцевого самоврядування ОТГ та передачі їхніх комунальних підприємств, установ та закладів.
Як розповів директор Черкаського ЦРМС Сергій Слинько, центр уже третій рік допомагає ОТГ правильно розпочинати та ефективно працювати для розвитку громад. Як свідчить практика, такі навчання допомагають активістам уникнути багатьох помилок в організації роботи ОТГ.