Сьогодні під час онлайн-презентації Google представила флагманський смартфон Pixel 5 і 5G-версію Pixel 4a.

Смартфон Pixel 4a 5G має більший екран і батарею, ніж Pixel 4a. В апарата є 3,5-мм роз'єм для навушників. Ціни на Pixel 4a 5G починаються з $ 499.

Що стосується Pixel 5, то він захищений від води (IP68) і на 100% зроблений з перероблених матеріалів. У смартфоні є підтримка бездротової і зворотної бездротової зарядок. Пристрій оснащений екраном діагоналлю 6 дюймів роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів і частотою оновлення 90 Гц. У Pixel 5 є підтримка функції Always-on display. Живить пристрій акумулятор ємністю 4000 мАг.

Новий смартфон Google підтримує 5G і працює на процесорі Snapdragon 765G - НЕ топова модель, як і очікувалося. В апараті є 8 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. Що цікаво, у Pixel 5 немає роз'єму для навушників на відміну від молодших «побратимів». Як завжди Google робить акцент на можливості програмного забезпечення камери смартфона. На задній панелі у нього розташовані дві камери: на 12 Мп і 16 Мп (ультраширококутна).

Завдяки тому, що «начинка» у Pixel 5 Не топова, смартфон вийшов дешевшим, ніж його попередники. Ціни на новинку починаються з 699 доларів, а у Pixel 4 стартова вартість була на 100 доларів вища – 799 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»