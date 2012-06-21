Ярослав САДОВИЙ

«Урядовий кур’єр»



У 2019 пошуковий гігант Google анонсував технологію BERT, завдяки якій пошуковий движок «Гугла» отримав можливість розуміти складно сформульовані запити. Тепер Google готує нове оновлення пошукової моделі – пошук у підсумку стане «в тисячу разів ефективнішим».

Йдеться про «багатообіцяючу уніфіковану модель» (MUM), яка змінить правила обробки пошукових запитів і принципи демонстрації результатів. Користувачі пошуковика Google отримуватимуть більш точні результати пошуку на основі аналізу безлічі джерел даних.

Як зазначив представник Google Панду Найяк, модель MUM створена для одночасної обробки даних різних типів – не тільки текстової інформації, але і картинок, відео та аудіо. Як очікують в Google, користувачі будуть комбінувати дані при оформленні запитів – наприклад, можна буде завантажити в пошуковик фотографію кросівок, і ввести в рядок пошуку щось на кшталт: «Чи підійдуть такі для пробіжок?».

Фахівці Google поки тільки визначаються з фінальним видом деяких нових функцій, але Найяк підкреслив, що деякі елементи оновленого функціоналу з'являться в пошуку Google вже зовсім скоро. «Я буду дуже розчарований, якщо ті неймовірні речі, які ми бачимо в лабораторії, з'являться в широкому доступі через п'ять років. Думаю, це станеться значно раніше», – сказав фахівець.