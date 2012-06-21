Як стало відомо, Google купила частку в компанії Reliance Jio, яка зокрема займається виробництвом недорогих смартфонів для Індії. І ось, судячи за наявними даними, разом з нею Google і займеться випуском наддешевих смартфонів.
Раніше Reliance Jio виробляла фірмові телефони JioPhones, які ставилися до початкового рівня, працюючи при цьому на базі повноцінної операційної системи KaiOS. Зараз же, після того як Google вклала в Jio Platforms Ltd понад 4,5 млрд доларів, пошуковий гігант має намір спільними зусиллями зайнятися розробкою більш досконалих девайсів в цьому ціновому сегменті, але вже під управлінням Android.
Нині йдеться про те, що смартфон отримає фірмову операційну системи від Google, а також повноцінний робочий Play Store. Можливо, смартфон буде працювати на базі Android GO, але офіційно про це ніякої інформації озвучено не було.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»