Холдинг Alphabet оприлюднив дані про доходи YouTube (належить холдингу). Річний звіт розміщений на сайті компанії.
Відомо, що Alphabet є материнською компанією Google, вона ж купила YouTube в 2006 році за $ 1,65 млрд. З тих пір жодного разу дані про доходи відеохостингу від реклами не публікувалися.
Відзначається, що протягом 2019 року YouTube заробив на рекламі понад $ 15 млрд – 10% усієї виручки компанії. Загальний дохід Alphabet в минулому році склав $ 162 млрд.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»