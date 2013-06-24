За допомогою цих пристроїв можна заряджати гаджети та освітлювати приміщення під час відключень електроенергії. Їх вже розподілили між офісами ЦНАП та медзакладами. Сучасні пристрої – від Програми GIZ.

Автономні станції – альтернатива генераторам. Це набори, які складаються з батарей-накопичувачів та невеликих сонячних панелей. Вони можуть стати джерелом живлення під час відключень світла.

Станції сучасні та мобільні. Вони заряджаються від мережі та від енергії сонця. Потужності достатньо, щоб живити декілька ноутбуків, підключати комп’ютери та невеликі побутові прилади. Можна й освітити приміщення. Тримають заряд більше доби.

До ЦНАПів Петриківської громади вже передали три пристрої. Щоб місцеві мали доступ до адмінпослуг безперервно. Голова громади Наталія Коваленко каже: зарядні станції їм необхідні.

«До ЦНАПів приходить багато людей, у нас велике навантаження. Поки запуститься генератор, потрібно почекати. Ця ж станція працює безперебійно. Це зручно для адміністраторів і відвідувачів», – зазначила Наталія Коваленко.

У Солонянській громаді станції розподілили між медзакладами. У Петриківській, Покровській та Апостолівській громадах – між ЦНАПами.