У Брюсселі констатують, що зовнішня та безпекова політика Грузії останнім часом стає дедалі більш не узгодженою із зовнішньополітичним курсом Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії Петер Стано. За його словами, ЄС висловлює жаль із приводу рішення Тбілісі відновити авіасполучення з росією після того, як минулого тижня у кремлі оголосили про скасування заборони на польоти до Грузії.

«Через війну росії проти України ЄС та інші держави запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми та наші партнери заборонили авіарейси з і до росії, а також перетин її повітряного простору. Недавнє рішення грузинської влади викликає занепокоєння з огляду на шлях Грузії до ЄС та її зобов’язання узгоджувати свої рішення з рішеннями ЄС у зовнішній політиці, як те передбачає угода про асоціацію Грузія — ЄС», — пояснив Петер Стано.

За його словами, рівень узгодженості зовнішньої політики Грузії та політики у галузі безпеки з відповідними політиками ЄС знизився із 44% торік до 31% цього року. «Це справді нас непокоїть і викликає жаль», — констатував речник ЄС.

Після того як президент путін оголосив про скасування візового режиму для грузинів і зняття заборони на польоти російських авіакомпаній до Грузії, Євросоюз закликав грузинську владу дотримуватися європейських санкцій проти російської авіаційної галузі, які було запроваджено після вторгнення рф в Україну. Проте днями Грузія заявила, що відновлює пряме авіасполучення з росією.

Згідно з повідомленням агентства цивільної авіації Грузії, до авіаперевезень допускатимуть лише авіакомпанії і літаки, які не потрапили під санкції. У відомстві додали, що на здійснення прямих рейсів між москвою та Тбілісі подали заявки кілька авіакомпаній, серед них перевірку вже пройшов один російський авіаперевізник, який не входить до санкційного списку ЄС. Між Грузією та росією курсуватимуть літаки і грузинської авіакомпанії Georgian Airways, яка здійснюватиме регулярні рейси за напрямком Тбілісі — москва — Тбілісі сім разів на тиждень.

Проти відновлення авіасполучення виступає президент Грузії Саломе Зурабішвілі, яка неодноразово з моменту свого обрання на посаду, що великою мірою є представницькою, звинувачувала керівну партію «Грузинська мрія» у зв’язках з москвою. Вона назвала рішення кремля про скасування віз для громадян Грузії провокацією.

«Нам не потрібні подарунки від росії, замасковані під поступки», — сказала Саломе Зурабішвілі. Вона застерегла, що початок «хоч якихось відносин з росією» призведе до звинувачень у тому, що Грузія допомагає росії обходити санкції, і зрештою ускладнить для країни отримання статусу кандидата в ЄС.

Тим часом лідерка опозиційного руху Грузії «Дроа» Елене Хоштарія закликала однодумців зібратися 19 травня на площі Першої республіки у Тбілісі й попрямувати колоною до столичного міжнародного аеропорту на знак протесту проти відновлення авіасполучення з рф. За її словами, дії керівної партії країни — зрада національних інтересів грузинського народу. «Ми повинні стати разом під час першого польоту і показати, де перебуває грузинське суспільство. Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти. Але покажемо росії та всьому світу, що цей літак не зустрічають оплесками», — заявила Елене Хоштарія.

У Києві також критично відреагували на рішення Тбілісі. Глава ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що історія завжди пам’ятає тих, хто вдавав, що не помічає геноциду, нацизму і його авторів.

«Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 1990-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014-го вбиває українців. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетних обстрілів Києва, знищеної Мар’їнки, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей. Дехто, схоже, забув трагедію в Горі. Можливо, комусь здається, що його це не стосується і взаємодія з терористами та вбивцями — це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов’язково зроблять це також», — написав у Telegram керівник Офісу Президента України.