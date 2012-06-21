Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»

Ще наприкінці літа «Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. Морозова» рапортувало про виконання контракту на поставку Міноборони 45 БТР-4Е. Чотири останні машини вийшли з конвеєра з випередженням графіку і були відправлені в Київ.

А нещодавно, як повідомили в «Укроборонпромі», бронетранспортери з поліпшеними характеристиками успішно пройшли випробування під водою. Як наголосили в концерні, БТР-4Е є суто українською розробкою, яка пройшла повний цикл від «чистого аркуша» до постановки на озброєння. Бронетранспортер серійно випускається в Україні, планово надходить до підрозділів Збройних Сил і Нацгвардії.

Харківські бронетранспортери укомплектовані кулеметами виробництва київського заводу «Маяк».