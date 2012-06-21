Роман КИРЕЙ,
"Урядовий кур᾽єр"
У Черкасах запрацювала виїзна бригада паліативної допомоги. Лікар та дві медсестри з повним набором ліків та необхідних інструментів щодня вирушають на виклики невиліковно хворих, аби бодай полегшити їхній стан, доглянути та психологічно підтримати. За офіційними даними, у місті нині проживає 2500 паліативних хворих, а лікарні можуть прийняти лише невелику їх частину.
Створення виїзної бригади у місті планували кілька років. Нарешті недавно на базі другої міської лікарні медики організували її. Як пояснює керівник служби паліативної допомоги Катерина Погоріла, бригада досвідчена, може надати кваліфіковану медичну допомогу й важким хворим. Нині під опікою цієї команди вже три десятки пацієнтів. Більшість із них через хвороби не виходить із дому. Для них приїзд бригади — це не тільки кваліфіковані медичні послуги, а й можливість поспілкуватися, поділитися наболілим. Ще один важливий момент: медики стараються навчити родичів правильно доглядати рідних, своєчасно допомагати їм.
У складі виїзної бригади обов᾽язково є психотерапевт та священик, які заспокоять і розрадять, дадуть корисну пораду.
Для паліативних хворих допомога виїзної бригади безкоштовна.