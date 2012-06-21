Китайська телекомунікаційна компанія Huawei презентувала власну операційну систему (ОС) HarmonyOS 2.0 для смартфонів. Пряма трансляція з заходу велася на каналі розробника в YouTube.

Головною відмінною рисою HarmonyOS стало те, що операційна система може працювати з пристроями з оперативною пам'яттю від 128 кілобайт. ОС буде працювати на смартфонах, інших гаджетах, побутовій техніці і навіть на автомобілях.

Зовні інтерфейс на смартфонах і планшетах на першому етапі матиме мало відмінностей від оболонки EMUI, заснованої на Android. У компанії заявили, що це було зроблено для зручності користувачів.

Huawei представила ОС Harmony в серпні 2019 року. Розробник повідомляв, що операційна система може прийти на заміну Android. За прогнозами фахівців компанії, до кінця 2021 року на цій ОС працюватиме майже 300 мільйонів пристроїв.

Раніше китайська телекомунікаційна корпорація Huawei оголосила про продаж частини свого бізнесу з виробництва смартфонів під брендом Honor.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»