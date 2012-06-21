Цими днями на Сумщині підбили підсумки операції «Нерест», під час якої охоронці довкілля виявляли любителів і професіоналів дармової риби. Таких виявилося багато, про що свідчать складені 34 адміністративні протоколи, з яких 11 передано до суду. За підсумками рейдів нараховано суму завданих збитків — майже 13,2 тисячі гривень, а за матеріалами правоохоронців — понад 21 тисяча гривень.
Але браконьєрів, на жаль, не меншає. Недавно на водоймі Лисиця поблизу селища Боромля Тростянецького району рибоохоронний патруль застав на браконьєрстві місцевого жителя, який трьома сітками встиг виловити 35 кілограмів карасів та окунів на загальну суму майже 2,2 тисячі гривень. Хоч рибу впіймати встиг, утекти — ні. У браконьєра вилучено заборонені знаряддя лову, складено протокол, відповідно до якого доведеться відшкодовувати збитки і нести відповідальність.