Днями вздовж центральної алеї дитячого парку «Казка», що в Сумах, з’явилася алея з двадцяти сакур. Ці екзотичні дерева висадив міський голова Олександр Лисенко разом з представниками депутатського корпусу. На щастя, наведений факт далеко не єдиний, оскільки останнім часом жителі Сум активно взялися за озеленення рідного міста не з принуки чи з нагоди якихось акцій, а за власної ініціативи.
Приміром, нещодавно в мальовничій місцині біля озера Чеха з’явилася алея з понад сотні горіхів та десятка молоденьких дубків, висаджених під час імпровізованого суботника, який ініціювали місцеві жителі. Дерева садили не тільки окремі представники, а й цілі родини та сім’ї, які прийшли на берег озера зі своїм домашнім реманентом.