Коли Горішні Плавні були ще Комсомольськом (молоді «будівники комунізму» та їхні ідейні керівники, на жаль, не цікавилися місц евою історією і чомусь гадали, що тут, на березі Дніпра, в серці України, до їхнього приїзду в 1980-х був дикий степ, а не заможне козацьке містечко), тутешня громада вже вирізнялася з-поміж інших неабиякою активністю.
Свого часу сюди приїздили гості з Ради Європи, експерти якої допомагали ініціативним городянам упроваджувати сміливі проекти міської ради у сфері муніципального менеджменту. Нинішня ініціатива наддніпрянців — «Упровадження робототехніки як одного з напрямків STEM-освіти» перетворила Горішні Плавні на український центр нових технологій в освіті.
Днями в Клубі Кабінету Міністрів горішньоплавненці продемонстрували фільм, на якому юні місцеві конструктори лише натискують кнопки на панелі управління, а кумедні роботи… грають у футбол, навантажують і розвантажують автомобілі, регулюють рух на поки що іграшкових дорогах, виконують десятки інших складних завдань.
Ці кадри знято на останньому фестивалі робототехніки, який цьогоріч відбувся не в столиці, а саме тут, на Полтавщині, куди приїхали 80 команд з усієї України.
Як розповіла Наталія Тягай, директор однієї з міських шкіл, STEM-освіта — це світовий тренд. Міська влада підтримала освітян, які заохотили школярів до створення робототехніки і наполегливо впроваджують її елементи в систему шкільного навчання. Нині гурток з розвитку технічного інтелекту відвідують 130 вихованців молодшої школи.
«Підтримка науково-технічної творчості школярів — важлива складова стратегії розвитку цієї міської громади, — завважила менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна консолідація в Україні» Ольга Шевчук. — Сьогодні це навчання і цікаве дозвілля дітей та підлітків. Завтра — підказка, який фах краще обрати, де здобути подальшу освіту. А в перспективі й працевлаштування на великому підприємстві, розташованому поряд з містом, яке сплачує левову частку податків до місцевої скарбниці. Тому ми й відзначили авторів цієї практики спеціальним знаком РЄ «Престиж».
Громада і влада Горішніх Плавнів мріють перетворити свій фестиваль з робототехніки на міжнародний. Це природно, бо з маленької мрії про велике розпочиналися колись американська Силіконова долина і китайський Шеньчжень.