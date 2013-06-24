Змагалися чоловічі збірні команди з громад регіону.

«Сприяємо спортивному розвитку мешканців регіону. Попри війну громади долучилися до «Ігор мужніх». Навіть ті, що потерпають від постійних ворожих обстрілів. Такі змагання в області проходять вперше. Попереду ще фінал чемпіонату серед жіночих команд», – зазначив директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Фінал турніру пройшов у Магдалинівці. Змагалися 8 команд – майже 100 спортсменів. «Золото» вибороли волейболісти з Магдалинівської громади. Друге і третє місця посіли спортсмени з Лозуватської та Богданівської ТГ.

«Ігри мужніх» пройшли за програмою обласних сільських спортивних ігор 2023 року. Волейболісти виступали під гаслом «Рухайся до Перемоги України!».

Загалом у відбірковому та фінальному етапі взяли участь 360 спортсменів з 28 громад Дніпропетровщини.