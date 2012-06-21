Засновник компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск позначив терміни відправки людини на Марс. Про це він розповів на церемонії вручення премії Аксель-Шпрінгер в Берліні. Відеозапис заходу розміщена в інтернеті.

«Думаю, що з високою часткою ймовірності це станеться в найближчі шість років», – сказав Ілон Маск.

При цьому, за словами Маска, корабель на Марс без команди планується відправити протягом двох років. Раніше винахідник розповів про плани підкорити Червону планету, зокрема до 2050 року доставити на неї мільйон людей. Він також оприлюднив зображення майбутнього корабля для колонізаторів. Передбачається запускати по три ракети кожен день і створювати для колонізаторів багато робочих місць.

Запущений в космос два роки тому автомобіль Tesla Roadster Ілона Маска пролетів в 7 млн ​​кілометрів від Марса, раніше повідомив американський експерт з космонавтики Джонатан Макдауелл.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»